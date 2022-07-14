АвтоВАЗ не планирует производить Lada Duster в 2022 году

Производство автомобиля Lada Duster в текущем году не планируется, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«По модели Duster мы видим те же самые риски, как и по Lada Xray: из-за его достаточно низкой локализации и высокой доли компонентов, которые попадают в санкционные списки, возобновлять выпуск модели достаточно рискованно. Полагаю, что в любом случае в этом году такое решение принято не будет», — цитирует РИА Новости Соколова.

Он добавил, что производство данной модели предполагает выплату роялти.

Ранее на АвтоВАЗе возобновили производство автомобилей Lada Granta.