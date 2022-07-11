На АвтоВАЗе возобновили производство автомобилей Lada Granta

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Компания АвтоВАЗ сообщила о возобновлении производства автомобилей Lada Granta в версии Cross.
На АвтоВАЗе возобновили производство автомобилей Lada Granta
  • © АО ''АВТОВАЗ''

Об этом говорится на сайте компании.

«АвтоВАЗ расширяет линейку комплектаций Lada Granta 2022 модельного года и возобновляет производство версий Cross», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что модель Lada Granta Cross Classic'22 имеет увеличенный дорожный просвет, а также защитный обвес кузова. Также данная версия отличается оригинальными контрастными решениями в отделке.

Стоимость автомобиля стартует с отметки с 722 300 рублей, однако, по данным компании, это цена с учётом выгоды в размере 20 тыс. рублей по схеме трейд-ин или при использовании кредитной программы Lada Finance.

Ранее сообщалось, что на АвтоВАЗе намерены произвести более 100 тыс. автомобилей во второй половине 2022 года.

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