АвтоВАЗ планирует начать производство нового кроссовера на базе Lada Vesta

Короткая ссылка
«АвтоВАЗ» намеревается начать производство нового кроссовера на базе Lada Vesta, заявил президент компании Максим Соколов.

«После утверждения новой стратегии «АвтоВАЗа», мы активно приступим к разработке новинок. Сначала на базе нашей отечественной автовазовской платформы Vesta, и здесь наши стремления — раскрою небольшими мазками секреты — будут направлены в сторону кроссоверов», — цитирует РИА Новости Соколова.

По его словам, данный модельный ряд является наиболее востребованным.

Он отметил, что создать новый кроссовер планируется в среднесрочной перспективе.

Ранее на АвтоВАЗе возобновили производство автомобилей Lada Granta.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить