АвтоВАЗ планирует начать производство нового кроссовера на базе Lada Vesta

«АвтоВАЗ» намеревается начать производство нового кроссовера на базе Lada Vesta, заявил президент компании Максим Соколов.

«После утверждения новой стратегии «АвтоВАЗа», мы активно приступим к разработке новинок. Сначала на базе нашей отечественной автовазовской платформы Vesta, и здесь наши стремления — раскрою небольшими мазками секреты — будут направлены в сторону кроссоверов», — цитирует РИА Новости Соколова.

По его словам, данный модельный ряд является наиболее востребованным.

Он отметил, что создать новый кроссовер планируется в среднесрочной перспективе.

Ранее на АвтоВАЗе возобновили производство автомобилей Lada Granta.