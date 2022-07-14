Президент АвтоВАЗа ожидает снижения цен на автомобили Lada

В ближайшее время цены на автомобили Lada могут начать снижаться, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Минпромторг разрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили. Мы полагаем, что определённая стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время», — цитирует РИА Новости Соколова.

Он отметил, что после запуска программы видно, что машины, которые производятся в антисанкционном формате, будут продаваться дешевле, чем на пике.

Ранее на АвтоВАЗе возобновили производство автомобилей Lada Granta.