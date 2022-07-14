Президент АвтоВАЗа ожидает снижения цен на автомобили Lada
«Минпромторг разрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили. Мы полагаем, что определённая стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время», — цитирует РИА Новости Соколова.
Он отметил, что после запуска программы видно, что машины, которые производятся в антисанкционном формате, будут продаваться дешевле, чем на пике.
Ранее на АвтоВАЗе возобновили производство автомобилей Lada Granta.