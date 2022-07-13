Песков отказался анонсировать возможные кадровые изменения в правительстве России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности продолжения кадровых изменений в правительстве России, отказался анонсировать кадровые дела до указов президента.

«Вы же знаете, мы никогда кадровые дела не анонсируем», — заявил Песков.

Он объяснил, что в Кремле сообщают по факту об указах, которые подписал глава государства.

По словам Пескова, Кремль «не будет анонсировать и сейчас ничего».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что российский вице-премьер Юрий Борисов может уйти в отставку в ближайшее время. Также источник издания заявил, что Борисов может возглавить «Роскосмос», главой которого на данный момент является Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до 11.

Премьер-министр России Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли.