Песков отказался анонсировать возможные кадровые изменения в правительстве России

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности продолжения кадровых изменений в правительстве России, отказался анонсировать кадровые дела до указов президента.
Песков отказался анонсировать возможные кадровые изменения в правительстве России
  • РИА Новости

«Вы же знаете, мы никогда кадровые дела не анонсируем», — заявил Песков.

Он объяснил, что в Кремле сообщают по факту об указах, которые подписал глава государства.

По словам Пескова, Кремль «не будет анонсировать и сейчас ничего».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что российский вице-премьер Юрий Борисов может уйти в отставку в ближайшее время. Также источник издания заявил, что Борисов может возглавить «Роскосмос», главой которого на данный момент является Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до 11.

Премьер-министр России Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить