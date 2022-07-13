В МВД сообщили об аресте водителя, сбившего троих пешеходов в подмосковных Люберцах
- РИА Новости
«Водителю автомобиля каршеринга, совершившему ДТП, в результате которого погибли два человека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — цитирует Петрову РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Люберцах водитель каршерингового автомобиля выехал на встречную полосу движения и сбил трёх человек, в том числе 14-летнюю девочку.
Два пешехода скончались.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.