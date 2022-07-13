В МВД сообщили об аресте водителя, сбившего троих пешеходов в подмосковных Люберцах

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Суд заключил в СИЗО водителя каршерингового автомобиля, сбившего троих пешеходов в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В МВД сообщили об аресте водителя, сбившего троих пешеходов в подмосковных Люберцах
  • РИА Новости

«Водителю автомобиля каршеринга, совершившему ДТП, в результате которого погибли два человека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — цитирует Петрову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Люберцах водитель каршерингового автомобиля выехал на встречную полосу движения и сбил трёх человек, в том числе 14-летнюю девочку. 

Два пешехода скончались.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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