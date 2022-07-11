После ДТП с участием каршерингового автомобиля в Подмосковье возбудили дело

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Следствие возбудило уголовное дело по факту наезда водителя каршерингового автомобиля на трёх пешеходов в подмосковных Люберцах.
После ДТП с участием каршерингового автомобиля в Подмосковье возбудили дело
  • РИА Новости

Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По факту ДТП в городе Люберцы, в результате которого пострадали три человека, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России», — заявила Петрова, её слова приводятся на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах водитель каршерингового автомобиля выехал на встречную полосу движения и сбил трёх человек, в том числе 14-летнюю девочку.

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