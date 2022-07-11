В Подмосковье водитель выехал на встречную полосу и сбил трёх человек

В подмосковных Люберцах водитель каршерингового автомобиля выехал на встречную полосу движения и сбил трёх человек, в том числе 14-летнюю девочку.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Уточняется, что авария произошла в 16:25 на Октябрьском проспекте у дома 112.

Водитель каршерингового автомобиля выехал на встречную полосу на красный свет и сбил трёх пешеходов, которые переходили дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора.

После наезда на людей машина врезалась в припаркованное возле автобусной остановки такси.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.