Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Волгоградской области
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Уточняется, что на трассе в Среднеахтубинском районе столкнулись автомобили Kia Rio и Mercedes.
«В результате ДТП один человек погиб, семь человек обратились за медпомощью, из них трое — дети разного возраста. На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа», — заявили в ведомстве.
По словам собеседника агентства, движение на автотрассе затруднено.
Ранее ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.