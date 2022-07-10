Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Волгоградской области

Короткая ссылка
Один человек погиб и семеро пострадали, в том числе трое детей, в результате аварии на трассе в Волгоградской области.
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Волгоградской области
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что на трассе в Среднеахтубинском районе столкнулись автомобили Kia Rio и Mercedes.

«В результате ДТП один человек погиб, семь человек обратились за медпомощью, из них трое — дети разного возраста. На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа», — заявили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, движение на автотрассе затруднено.

Ранее ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить