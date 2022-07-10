Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Волгоградской области

Один человек погиб и семеро пострадали, в том числе трое детей, в результате аварии на трассе в Волгоградской области.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что на трассе в Среднеахтубинском районе столкнулись автомобили Kia Rio и Mercedes.

«В результате ДТП один человек погиб, семь человек обратились за медпомощью, из них трое — дети разного возраста. На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа», — заявили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, движение на автотрассе затруднено.

Ранее ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.