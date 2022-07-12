Вирусолог Чумаков рассказал о роли вакцинации в профилактике оспы
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что в ряде стран людям из группы риска уже рекомендованы прививки против оспы.
«Но дело в том, что вакцина против оспы исходно построена не на основе вируса чёрной оспы, а на основе коровьей оспы. Это самая старая живая вакцина, которая была разработана 250 лет назад, и поэтому вот такая вакцина защищает от любой оспы», — пояснил Чумаков.
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с оспой обезьян.