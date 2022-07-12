Депутат Госдумы Фаррахов рассказал, как может передаваться оспа обезьян

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Доктор медицинских наук, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов рассказал, как может передаваться оспа обезьян.
Депутат Госдумы Фаррахов рассказал, как может передаваться оспа обезьян
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«Это всё-таки инфекция, и она передаётся воздушно-капельным путём и, возможно, контактно. Поэтому нужно чаще мыть руки, пользоваться защитными масками и избегать людных мест», — цитирует эксперта «Парламентская газета».

Как отметил Фаррахов, начало заболевания такое же, как при гриппе.

По мнению депутата, индекс репродукции оспы обезьян небольшой и перейти в пандемию она не сможет.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с оспой обезьян.

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