Депутат Госдумы Фаррахов рассказал, как может передаваться оспа обезьян

Доктор медицинских наук, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов рассказал, как может передаваться оспа обезьян.

«Это всё-таки инфекция, и она передаётся воздушно-капельным путём и, возможно, контактно. Поэтому нужно чаще мыть руки, пользоваться защитными масками и избегать людных мест», — цитирует эксперта «Парламентская газета».

Как отметил Фаррахов, начало заболевания такое же, как при гриппе.

По мнению депутата, индекс репродукции оспы обезьян небольшой и перейти в пандемию она не сможет.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с оспой обезьян.