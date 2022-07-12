Мишустин заявил о задаче укрепить индустриальный потенциал России
- РИА Новости
Об этом глава правительства сказал на стратегической сессии по направлению «Промышленность».
«Перед нами стоит задача укрепить индустриальный потенциал страны, сделать отрасли мощными, независимыми, и от успешности наших шагов напрямую будет зависеть технологическое развитие России и её экономический суверенитет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Мишустин заявил, что необходимо точечно настраивать меры поддержки отраслей экономики в условиях санкций.