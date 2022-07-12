Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменена на «главу Республики Татарстан»
- РИА Новости
«Позицию Минниханов Р.Н. — президент Республики Татарстан, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» заменить позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. — глава Республики Татарстан, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», — говорится в документе.
21 декабря российский лидер Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах страны.
В частности, согласно закону, руководителям регионов запрещается именоваться президентами и разрешается избираться более чем на два срока подряд.
Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал закон о региональной власти.