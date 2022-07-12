Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменена на «главу Республики Татарстан»

В указе президента России Владимира Путина, опубликованном на интернет-портале правовой информации, говорится об изменении должности Рустама Минниханова в составе Госсовета на «главу Республики Татарстан».

РИА Новости

«Позицию Минниханов Р.Н. — президент Республики Татарстан, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» заменить позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. — глава Республики Татарстан, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», — говорится в документе. 21 декабря российский лидер Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах страны. В частности, согласно закону, руководителям регионов запрещается именоваться президентами и разрешается избираться более чем на два срока подряд. Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал закон о региональной власти.