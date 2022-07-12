В Кремле прокомментировали данные о первом случае оспы обезьян в России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал данные о первом случае оспы обезьян в России.
В Кремле прокомментировали данные о первом случае оспы обезьян в России
  • РИА Новости

«Информация об этом, о распространении оспы обезьян, была заблаговременно. И поэтому, конечно, к этому и Роспотребнадзор готовился, поэтому пока никаких новых специальных вводных от них не было», — сказал Песков.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

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