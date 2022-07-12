В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий

Запрет на проведение массовых мероприятий и требование соблюдать социальную дистанцию отменили в Крыму. Соответствующие изменения внесли в указ о введении режима повышенной готовности в республике.

Об этом пишет «Крыминформ».

«Снят запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

При этом, как информирует ФАН, в правительстве подчеркнули, что все мероприятия должны проводиться с соблюдением установленных профилактических и противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области отменили ряд рекомендаций и ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. Соответствующий документ подписал губернатор региона Андрей Чибис.