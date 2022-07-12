В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий

Короткая ссылка
Запрет на проведение массовых мероприятий и требование соблюдать социальную дистанцию отменили в Крыму. Соответствующие изменения внесли в указ о введении режима повышенной готовности в республике.
В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий
  • РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ».

«Снят запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

При этом, как информирует ФАН, в правительстве подчеркнули, что все мероприятия должны проводиться с соблюдением установленных профилактических и противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области отменили ряд рекомендаций и ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. Соответствующий документ подписал губернатор региона Андрей Чибис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить