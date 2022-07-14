Омбудсмен Волынец призвала выделить средства на проект закона о многодетных семьях

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала рассмотреть вопрос финансирования расходов для реализации проекта закона «Об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации». Копия обращения на имя министра финансов России Антона Силуанова имеется в распоряжении RT.

Как подчеркнула Волынец, многодетной должна быть признана каждая семья, в которой воспитываются трое и более детей до достижения младшим из них 18 лет.

Детский омбудсмен пояснила, что сегодня такая норма не утверждена на уровне федерального закона и поэтому далеко не все регионы России придерживаются этого стандарта.

Также она заявила, что это правило, наряду с другими важными параметрами, включено в проект закона «Об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации», который ранее был внесён в Госдуму.

Но для его реализации требовались дополнительные средства из федерального бюджета, которые предусмотрены не были, поэтому на проект было вынесено отрицательное заключение.

«Прошу вас, уважаемый Антон Германович, при планировании бюджета на 2023—2024 годы рассмотреть вопрос о финансировании расходов, предусмотренных проектом закона», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России предложили изменить правила определения проживания ребёнка после смерти родителя.

В 2021 году вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, которая тогда занимала пост детского омбудсмена, заявляла о необходимости федерального закона о правовом положении многодетных семей.