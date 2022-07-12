Аналитики: в Москве вырос спрос на услуги сантехников и электриков

В Москве во II квартале 2022 года спрос на услуги сантехников и электриков вырос на 7% по сравнению с предыдущим периодом.

Как пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу «Авито Услуги», спрос на таких специалистов по России вырос на 19%.

Средний чек за час работы мастера в столице не изменился по сравнению с показателем прошлого года, он начинается от 500 рублей. Точная стоимость работ зависит от сложности и объёма задач.

Ранее сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ в сотрудничестве с зарубежными коллегами провели исследование, которое показало, что в России один из наиболее высоких коэффициентов врачей в Европе и мире — 58,4 на 10 тыс. человек.