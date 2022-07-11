Исследование: Россия находится на втором месте в Европе по числу врачей

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Сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ в сотрудничестве с зарубежными коллегами провели исследование, которое показало, что в России один из наиболее высоких коэффициентов врачей в Европе и мире — 58,4 на 10 тыс. человек.
Исследование: Россия находится на втором месте в Европе по числу врачей
  • РИА Новости

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе института, Россия уступает лишь Швейцарии, где на 10 тыс. человек приходится 64,2 врача.

Соавтор исследования Давид Наимзада отметил, что хоть полученные данные относительны, так как «трудно сравнить, к примеру, работу невролога в районной поликлинике и нейрореанимации, хирурга военно-врачебной комиссии и пластического», но они всё равно показательны.

«Мы понимаем, что опубликованные абсолютные оценки всё-таки относительны — как и в любой профессии, специалисты стратифицированы, есть блестящие, работающие в ведущих центрах, есть рядовые, есть получившие диплом не по призванию, а по принципу династийности... Однако наличие множества людей с базовым набором медицинских знаний и навыков позволяет в целом обеспечивать население базовыми медицинскими услугами, в том числе и в борьбе с сезонными инфекционными заболеваниями», — отметил он.

Вместе с этим исследователи отметили, что в целом в мире в настоящий момент наблюдается нехватка медицинского персонала.

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