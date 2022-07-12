ТАСС: идут работы по созданию баллистической ракеты «Змеевик» для ВМФ России

В России идут работы по созданию нового «убийцы авианосцев» — баллистической ракеты «Змеевик» для российского Военно-морского флота (ВМФ).

Об этом ТАСС сообщили два источника, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.

«Баллистическая ракета «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, она будет предназначаться для поражения надводных целей, в первую очередь — авианосцев.

Один из источников отметил сходство разрабатываемого «Змеевика» с китайскими ракетами аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полёта до четырёх тыс. км.

Ранее стало известно, что подводная лодка «Белгород», которая может переносить беспилотные подводные аппараты «Посейдон», передана Военно-морскому флоту России.

В мае многоцелевая атомная подлодка К-561 «Казань» провела учения в Баренцевом море. Она отработала погружение на максимальную глубину.