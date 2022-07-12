ТАСС: идут работы по созданию баллистической ракеты «Змеевик» для ВМФ России
Об этом ТАСС сообщили два источника, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.
«Баллистическая ракета «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, она будет предназначаться для поражения надводных целей, в первую очередь — авианосцев.
Один из источников отметил сходство разрабатываемого «Змеевика» с китайскими ракетами аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полёта до четырёх тыс. км.
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