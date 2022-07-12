ТАСС: пропавший в результате обрушения на шахте «Распадская-Коксовая» горняк найден живым

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Пропавший 5 июля в результате обрушения на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе горняк найден живым.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Поисково-спасательная операция завершена, шахтёр найден живым, находится в медучреждении», — рассказали в ведомстве.

Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

5 июля в Распадской угольной компании заявили, что причиной обрушения породы стало сейсмическое событие.

После ЧП из шахты на поверхность вывели 188 из 190 горняков.

Спасатели подняли тело одного из погибших горняков на шахте в Кузбассе.

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