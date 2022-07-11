В Минздраве Московской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Люберцах

Состояние двух пострадавших в ДТП с участием каршерингового автомобиля в Люберцах оценивается как крайне тяжёлое. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжёлое. В настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что родители пострадавшего ребёнка отказались от его госпитализации, за ним установлено наблюдение на дому врачами поликлиники.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах водитель каршерингового автомобиля выехал на встречную полосу движения и сбил трёх человек, в том числе 14-летнюю девочку.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.