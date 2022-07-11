В Минздраве Московской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Люберцах
- РИА Новости
«Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжёлое. В настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — приводит сообщение РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что родители пострадавшего ребёнка отказались от его госпитализации, за ним установлено наблюдение на дому врачами поликлиники.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах водитель каршерингового автомобиля выехал на встречную полосу движения и сбил трёх человек, в том числе 14-летнюю девочку.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.