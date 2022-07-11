В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z

В городе Судаке на юго-востоке Крыма группа неизвестных избила российского военнослужащего за одежду с буквой Z. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

РИА Новости

«Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z», — цитирует Крючкова РИА Новости. Местная полиция занимается расследованием инцидента. Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что объём железнодорожных перевозок в Крым летом удвоится и составит 2,5 млн пассажиров. Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туризмом внутри России.