В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z

Короткая ссылка
В городе Судаке на юго-востоке Крыма группа неизвестных избила российского военнослужащего за одежду с буквой Z. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z
  • РИА Новости

«Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z», — цитирует Крючкова РИА Новости.

Местная полиция занимается расследованием инцидента.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что объём железнодорожных перевозок в Крым летом удвоится и составит 2,5 млн пассажиров

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туризмом внутри России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить