В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z
- РИА Новости
«Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z», — цитирует Крючкова РИА Новости.
Местная полиция занимается расследованием инцидента.
Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что объём железнодорожных перевозок в Крым летом удвоится и составит 2,5 млн пассажиров.
Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туризмом внутри России.