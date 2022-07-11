AFP: Sephora продаст бизнес в России местному гендиректору

Французская парфюмерно-косметическая сеть Sephora (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) продаст 88 магазинов под брендом Ile de Beauté в России местному гендиректору, сообщает AFP со ссылкой на заявление.

Sephora объявила о продаже 100% дочерней компании в России для «обеспечения преемственности для сотрудников». О сумме сделки по соглашению не сообщается.

Ранее стало известно, что владелец KFC ведёт переговоры по продаже ресторанов в России.

Испанский бренд одежды Mango принял решение отказаться от прямых продаж в России на фоне ситуации на Украине.

В конце марта польский производитель одежды LPP Group сообщил о закрытии своих магазинов в России.