Путин присвоил почётное наименование гвардейских двум бригадам ВС России

Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование гвардейских 2-й отдельной ордена Жукова бригаде спецназначения и 17-й бригаде армейской авиации.

Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Присвоить 17-й бригаде армейской авиации почётное наименование «гвардейская» и впредь именовать её 17-я гвардейская бригада армейской авиации», — говорится в документе.

Другим указом наименование «гвардейская» было присвоено 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения.

Отмечается, что почётное наименование присваивается за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

Ранее Путин присвоил 24-й отдельной бригаде специального назначения звание гвардейской.

Он также подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.