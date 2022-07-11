Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф

Краснодарский краевой суд изменил решение нижестоящей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на штраф в 200 тыс. рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью.

«Постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года об административном приостановлении деятельности КТК изменить. Заменить наказание на штраф в размере 200 тыс. рублей», — сказал он.

5 июля районный суд Новороссийска вынес решение приостановить деятельность компании на 30 суток из-за экологических нарушений. Тогда КТК заявил о намерении обжаловать постановление.

Решение суда было вызвано тем, что во время проверки КТК специалисты Ространснадзор выявили несколько «документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти».

В конце июня КТК уплатил штраф в размере 5,285 млрд рублей в доход федерального бюджета России за разлив нефти в Чёрном море в прошлом году.