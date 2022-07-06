В КТК заявили, что суд постановил приостановить деятельность компании на 30 суток

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В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) сообщили, что районный суд Новороссийска вынес решение приостановить деятельность компании на 30 суток из-за экологических нарушений. КТК намерен обжаловать постановление.

Как уточняет РИА Новости, вице-премьер Абрамченко ранее поручила Ростехнадзору, Росприроднадзору и Росморречфлоту оценить техсостояние опасных объектов КТК и соблюдение экологических требований при их эксплуатации до 25 апреля.

Во время проверки КТК специалистами Ространснадзора было выявлено несколько «документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти». Тогда компании предписали устранить нарушения до 30 ноября 2022 года.

В КТК при этом заявили, что, несмотря на то что срок исполнения предписания истекает 30 ноября, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток.

«Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», — сообщила компания.

Так, КТК, действуя в рамках правового поля России, вынужден исполнить решение суда, однако оно будет «обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком», подчеркнули там.

В конце июня КТК уплатил штраф в размере 5,285 млрд рублей в доход федерального бюджета России за разлив нефти в Чёрном море в прошлом году.

Инцидент имел место 7 августа 2021 года — произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

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