Депутат Нилов рассказал подробности предлагаемых изменений в законе о страховых пенсиях

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT рассказал об изменениях, которые он с группой депутатов и сенаторов планирует внести в ст. 15 Федерального закона «О страховых пенсиях».

«В соответствии с действующим законодательством баллы начисляются, мы предложили количество баллов увеличить», — сообщил Нилов.

По мнению депутата, такие изменения должны стимулировать рождаемость.

«Это будет снижать количество лиц, которые, достигнув пенсионного возраста и не набрав нужного количества баллов, не могут получать пенсию», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили внести изменения в закон о страховых пенсиях.

Согласно поправкам, коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребёнком увеличатся в два раза, то есть 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребёнком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвёртым ребёнком.