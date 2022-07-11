Депутат Нилов рассказал подробности предлагаемых изменений в законе о страховых пенсиях

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Дарья Ускова
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT рассказал об изменениях, которые он с группой депутатов и сенаторов планирует внести в ст. 15 Федерального закона «О страховых пенсиях».
Депутат Нилов рассказал подробности предлагаемых изменений в законе о страховых пенсиях
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«В соответствии с действующим законодательством баллы начисляются, мы предложили количество баллов увеличить», — сообщил Нилов.

По мнению депутата, такие изменения должны стимулировать рождаемость.

«Это будет снижать количество лиц, которые, достигнув пенсионного возраста и не набрав нужного количества баллов, не могут получать пенсию», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили внести изменения в закон о страховых пенсиях.

Согласно поправкам, коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребёнком увеличатся в два раза, то есть 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребёнком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвёртым ребёнком.

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