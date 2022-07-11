Диетолог Калинчев напомнил о пользе мяты при головной боли

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Эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что мята может помочь снять головную боль, вызванную усталостью.
Диетолог Калинчев напомнил о пользе мяты при головной боли
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Мята может помочь справиться с головной болью, вызванной перенапряжением, если человек не привык к частому приёму обезболивающих, сообщил специалист в беседе с URA.RU.

«Происходит это за счёт седативного эффекта, то есть растение успокаивает и, как следствие, снимается мышечный спазм. При простуде мята может помочь только косвенно, за счёт седативного эффекта. Противопоказание у мяты одно — индивидуальная непереносимость вследствие аллергии», — отметил Калинчев.

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