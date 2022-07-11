В Минтруде назвали порядок получения бесплатной путёвки в санаторий для пенсионеров

Короткая ссылка
В Министерстве труда России напомнили, что бесплатное санаторно-курортное лечение предоставляется пенсионерам, имеющим право на набор ряда социальных услуг.
В Минтруде назвали порядок получения бесплатной путёвки в санаторий для пенсионеров
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Так, они могут либо получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), либо отказаться от части ЕДВ и получить путёвку на санаторно-курортное лечение, рассказали «Российской газете» в ведомстве.

Если человек решил отдохнуть, то ему необходимо получить в медорганизации справку по форме №070/у об отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.

Затем ему необходимо подать заявление о предоставлении путёвки в территориальный орган Фонда социального страхования либо в органы соцзащиты населения (Москва и Московская область).

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить