В Минтруде назвали порядок получения бесплатной путёвки в санаторий для пенсионеров

В Министерстве труда России напомнили, что бесплатное санаторно-курортное лечение предоставляется пенсионерам, имеющим право на набор ряда социальных услуг.

Так, они могут либо получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), либо отказаться от части ЕДВ и получить путёвку на санаторно-курортное лечение, рассказали «Российской газете» в ведомстве.

Если человек решил отдохнуть, то ему необходимо получить в медорганизации справку по форме №070/у об отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.

Затем ему необходимо подать заявление о предоставлении путёвки в территориальный орган Фонда социального страхования либо в органы соцзащиты населения (Москва и Московская область).

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.