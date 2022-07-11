В Минтруде назвали порядок получения бесплатной путёвки в санаторий для пенсионеров
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
Так, они могут либо получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), либо отказаться от части ЕДВ и получить путёвку на санаторно-курортное лечение, рассказали «Российской газете» в ведомстве.
Если человек решил отдохнуть, то ему необходимо получить в медорганизации справку по форме №070/у об отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.
Затем ему необходимо подать заявление о предоставлении путёвки в территориальный орган Фонда социального страхования либо в органы соцзащиты населения (Москва и Московская область).
Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.