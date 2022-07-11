Росавиация продлила до 18 июля ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центра России
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 18 июля 2022 года», — заявили в Росавиации.
Речь идёт об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика. Также полёты ограничены в Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что за шесть месяцев 2022 года объёмы авиаперевозок сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.