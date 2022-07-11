Росавиация продлила до 18 июля ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центра России

Росавиация сообщила о продлении до 18 июля режима ограничений на полёты в 11 аэропортов южной и центральной частей России.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 18 июля 2022 года», — заявили в Росавиации.

Речь идёт об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика. Также полёты ограничены в Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что за шесть месяцев 2022 года объёмы авиаперевозок сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.