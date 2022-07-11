Автомобиль в Москве врезался в патрульные машины
«Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Nissan, двигался по Новоарбатскому мосту в сторону центра. При повороте на Смоленскую набережную он не справился с управлением и допустил наезд на находящиеся в центре поста обслуживания патрульные автомобили», — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что в результате инцидента двое сотрудников получили лёгкие травмы.
У водителя не выявлено признаков опьянения, он направлен на прохождение освидетельствования в установленном порядке.
Ранее два человека погибли в ДТП на Большом Каменном мосту в Москве, ещё один человек был госпитализирован.