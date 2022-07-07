В ДТП на Большом каменном мосту в Москве погибли два человека
Об этом сообщили в госавтоинспекции Москвы.
«Два человека погибли и один пострадал в ДТП на Большом Каменном мосту», — говорится в сообщении в Telegram.
По данным ведомства, авария произошла в результате выезда автомобиля Datsun на встречную полосу и столкновения с Toyota.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.
Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в результате ДТП на Фиолентовском шоссе в Севастополе.