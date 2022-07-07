В ДТП на Большом каменном мосту в Москве погибли два человека

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Два человека погибли в ДТП на Большом каменном мосту в Москве, ещё один человек был госпитализирован.

Об этом сообщили в госавтоинспекции Москвы.

«Два человека погибли и один пострадал в ДТП на Большом Каменном мосту», — говорится в сообщении в Telegram.

По данным ведомства, авария произошла в результате выезда автомобиля Datsun на встречную полосу и столкновения с Toyota. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в результате ДТП на Фиолентовском шоссе в Севастополе.

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