Четыре человека госпитализированы после ДТП в Севастополе

Четыре человека пострадали в результате ДТП на Фиолентовском шоссе в Севастополе, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Марию Точилину.

«Водитель автомобиля Ford, мужчина 1954 года рождения, передвигаясь по Фиолентовскому шоссе в районе дома №15, выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с мотоциклом Bajaj под управлением мужчины 1985 года рождения и автомобилем Renault под управлением мужчины 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

Все трое водителей, а также пассажир мотоцикла, девушка 1991 года рождения, были госпитализированы.

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело после аварии 26 июня на трассе «Таврида» в районе Зуи.