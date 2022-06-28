В Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе «Таврида»
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — приводит сообщение регионального МВД «Крыминформ».
Авария произошла 26 июня — водитель BMW X5 въехал в две легковушки, которые ранее попали в мелкое ДТП и занимались его оформлением.
В результате три человека, среди которых несовершеннолетний, погибли.