В Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе «Таврида»

В Крыму возбудили уголовное дело после аварии 26 июня на трассе «Таврида» в районе Зуи.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — приводит сообщение регионального МВД «Крыминформ».

Авария произошла 26 июня — водитель BMW X5 въехал в две легковушки, которые ранее попали в мелкое ДТП и занимались его оформлением.

В результате три человека, среди которых несовершеннолетний, погибли.