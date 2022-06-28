В Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе «Таврида»

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В Крыму возбудили уголовное дело после аварии 26 июня на трассе «Таврида» в районе Зуи.
В Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе «Таврида»
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — приводит сообщение регионального МВД «Крыминформ».

Авария произошла 26 июня — водитель BMW X5 въехал в две легковушки, которые ранее попали в мелкое ДТП и занимались его оформлением.

В результате три человека, среди которых несовершеннолетний, погибли.

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