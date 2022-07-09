Женщина-мотоциклист погибла в результате ДТП с грузовиком на МКАД
Авария произошла около 21:30 мск на 5-м км внутренней стороны МКАД.
По информации автоинспекции, водитель мотоцикла не справилась с управлением в месте проведения дорожных работ и опрокинулась на мотоцикле на проезжую часть.
В результате на неё наехал водитель большегруза, который двигался в соседней полосе в попутном направлении.
От полученных травм она скончалась.
Ранее два человека погибли в ДТП на Большом Каменном мосту в Москве, ещё один человек был госпитализирован.