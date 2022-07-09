Женщина-мотоциклист погибла в результате ДТП с грузовиком на МКАД

Женщина-мотоциклист 1992 года рождения погибла в результате ДТП с грузовиком на МКАД в Москве. Об этом информирует пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 21:30 мск на 5-м км внутренней стороны МКАД.

По информации автоинспекции, водитель мотоцикла не справилась с управлением в месте проведения дорожных работ и опрокинулась на мотоцикле на проезжую часть.

В результате на неё наехал водитель большегруза, который двигался в соседней полосе в попутном направлении.

От полученных травм она скончалась.

Ранее два человека погибли в ДТП на Большом Каменном мосту в Москве, ещё один человек был госпитализирован.