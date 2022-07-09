Женщина-мотоциклист погибла в результате ДТП с грузовиком на МКАД

Короткая ссылка
Женщина-мотоциклист 1992 года рождения погибла в результате ДТП с грузовиком на МКАД в Москве. Об этом информирует пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 21:30 мск на 5-м км внутренней стороны МКАД.

По информации автоинспекции, водитель мотоцикла не справилась с управлением в месте проведения дорожных работ и опрокинулась на мотоцикле на проезжую часть.

В результате на неё наехал водитель большегруза, который двигался в соседней полосе в попутном направлении. 

От полученных травм она скончалась.

Ранее два человека погибли в ДТП на Большом Каменном мосту в Москве, ещё один человек был госпитализирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить