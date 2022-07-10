В Госдуму внесут проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесёт в Государственную думу законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам.

Об этом глава партии Сергей Миронов заявил во время пресс-подхода в ходе съезда движения «Молодёжь Справедливой России».

«Мы вернёмся к тем инициативам, которые были отклонены — это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам», — цитирует его РИА Новости.

В середине апреля президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, социальных выплат, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.

В декабре 2021 года Миронов направил на заключение в российский кабмин законопроект, согласно которому предлагается ввести ежегодную выплату пенсионерам 13-й пенсии.