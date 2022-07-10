В результате удара молнии в подмосковном Воскресенске пострадали три человека

Три человека пострадали в результате удара молнии в Воскресенске Московской области.

Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

«Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», — рассказали в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за непогоды и её последствий один человек погиб, ещё десять были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

В пресс-службе московского комплекса городского хозяйства призвали жителей столицы не выходить на улицу из-за интенсивного ливня.