В результате удара молнии в подмосковном Воскресенске пострадали три человека
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.
«Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», — рассказали в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за непогоды и её последствий один человек погиб, ещё десять были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
В пресс-службе московского комплекса городского хозяйства призвали жителей столицы не выходить на улицу из-за интенсивного ливня.