В России за сутки госпитализировали 1125 человек с коронавирусом
- РИА Новости
Всего за 24 часа выявлено 3539 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 3464.
За сутки умерли 45 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 49 заболевших.
Также за сутки выздоровели 3086 человек, накануне — 2787.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.