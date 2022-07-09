В России за сутки госпитализировали 1125 человек с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 1125 человек с коронавирусной инфекцией, накануне в больницы попали 1266 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

РИА Новости

Всего за 24 часа выявлено 3539 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 3464. За сутки умерли 45 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 49 заболевших. Также за сутки выздоровели 3086 человек, накануне — 2787. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.