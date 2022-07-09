Глава Минтранса Савельев заявил, что Калининград не окажется в транспортной блокаде
- РИА Новости
«Точно нет», — приводит РИА Новости его слова на соответствующий вопрос во время выступления на форуме «Территория смыслов».
Ранее в МИД России пригрозили Литве и Евросоюзу жёсткими ответными мерами в случае, если проблема с транзитом в Калининградскую область в ближайшие дни не будет решена.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Еврокомиссия и Литва заверили, что ситуация с транзитом грузов в Калининградскую область будет решена в ближайшее время.