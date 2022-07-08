СФ одобрил закон о бесплатном втором среднем профессиональном образовании для инвалидов

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Сенаторы Совета Федерации одобрили закон о возможности бесплатного получения второго среднего профессионального образования для инвалидов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инвалиды смогут после получения среднего профессионального образования или высшего образования повторно бесплатно получить профессиональное образование соответствующего уровня по другой профессии или иному направлению.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Ранее в Госдуме предложили дать детям-сиротам, детям-инвалидам и некоторым другим льготным категориям преимущественное право на зачисление в колледжи и техникумы при условии сдачи вступительных экзаменов.

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