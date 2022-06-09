В Госдуме предложили дать льготы детям-сиротам и инвалидам при зачислении в техникумы и колледжи

В России детям-сиротам, детям-инвалидам и некоторым другим льготным категориям хотят дать преимущественное право на зачисление в коллежи и техникумы при условии сдачи вступительных экзаменов. Также для учеников с ограниченными возможностями здоровья собираются предусмотреть гарантированное двухразовое горячее питание.

Такие законопроекты планируют рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 9 июня, сообщили в аппарате ГД по итогам заседания Совета Думы 8 июня. Об этом пишет «Парламентская газета».

Согласно первому документу, подготовленному группой депутатов и сенаторов, преференции при поступлении в колледжи и техникумы будут у детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, детей-сирот, людей из неполных малоимущих семей, где только один родитель — инвалид I группы, детей погибших военнослужащих и у некоторых других категорий граждан.

Преимущественное зачисление будет возможно при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

Также собираются рассмотреть законопроект о бесплатном двухразовом питании учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Законопроект уточняет, что ученикам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивают двухразовое питание за счёт бюджетов разных уровней.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что студенческую олимпиаду «Я — профессионал» дополнят новыми дисциплинами.