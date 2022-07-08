В Союзе пенсионеров прокомментировали закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования
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«Создание единой базы данных — это позитивный момент. И для тех пенсионеров, которые не очень интенсивно пользуются услугами Пенсионного фонда и услугами социального страхования, всё происходит незаметно», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, объединение ПФР и Фонда соцстрахования избавит граждан от «неконтакта» с ведомствами.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС.