В Союзе пенсионеров прокомментировали закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования.

«Создание единой базы данных — это позитивный момент. И для тех пенсионеров, которые не очень интенсивно пользуются услугами Пенсионного фонда и услугами социального страхования, всё происходит незаметно», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, объединение ПФР и Фонда соцстрахования избавит граждан от «неконтакта» с ведомствами.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС.