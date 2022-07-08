Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 16,6%

В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции снизился до 16,6%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

«Коллективный иммунитет — 16,6%», — говорится в сообщении.

Вакцинация первым компонентом в России проведена 93 млн раз, полная вакцинация — 88,6 млн раз.

За сутки в России госпитализированы 1266 человек с коронавирусом, накануне — 1272.

Всего за 24 часа выявлено 3464 случая инфицирования COVID-19, днём ранее — 3359.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.