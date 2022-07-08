В России за сутки госпитализированы 1266 человек с коронавирусом
- АГН «Москва»
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Всего за 24 часа выявлено 3464 случая инфицирования COVID-19, днём ранее — 3359.
За сутки умерли 49 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 52 заболевших.
Также за сутки выздоровели 2787 человек, накануне — 3178.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.