В России за сутки госпитализированы 1266 человек с коронавирусом

За сутки в России госпитализированы 1266 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1272 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

АГН «Москва»

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Всего за 24 часа выявлено 3464 случая инфицирования COVID-19, днём ранее — 3359. За сутки умерли 49 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 52 заболевших. Также за сутки выздоровели 2787 человек, накануне — 3178. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.