Фальков объявил о запуске программы двойных дипломов для абитуриентов вузов Донбасса

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Министр науки и образования России Валерий Фальков объявил о запуске программы двойных дипломов для поступающих в вузы Донецкой и Луганской народных республик.
Фальков объявил о запуске программы двойных дипломов для абитуриентов вузов Донбасса

    Об этом он рассказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

    «И самое главное: запускаем программу двойных дипломов с тем, чтобы у тех, кто поступает на территории народных республик, у лучших из них была возможность получить ещё и дипломы ведущих российских университетов», — заявил Фальков.

    Он также рассказал, что квота для поступления в российские вузы для выпускников школ Донбасса увеличена с 18 тыс. до 23 тыс. мест.

    Ранее правительство России одобрило проект соглашения о взаимном признании образования с Луганской Народной Республикой.

    Замминистра просвещения России Денис Грибов заявил, что Донбасс выступает за введение российской системы образования.

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