Минпросвещения России: Донбасс выступает в пользу введения российской системы образования

Территории Донбасса сами высказывают предложения по введению российской системы образования. Об этом заявил замминистра просвещения России Денис Грибов.

«Сегодня есть потребность в Донецкой, Луганской республиках и новых территориях в выстраивании правильной системы образования, по сути своей. И есть инициатива со стороны территорий, чтобы эта система была наша, российская», — цитирует Грибова РИА Новости.

Он отметил, что Минпросвещения поможет Донбассу внедрить федеральные государственные образовательные стандарты.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что абитуриенты из ЛНР и ДНР смогут поступить в российские вузы как на общих основаниях, так и по квоте.