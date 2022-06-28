Минпросвещения России: Донбасс выступает в пользу введения российской системы образования

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Территории Донбасса сами высказывают предложения по введению российской системы образования. Об этом заявил замминистра просвещения России Денис Грибов.
Минпросвещения России: Донбасс выступает в пользу введения российской системы образования
  • РИА Новости

«Сегодня есть потребность в Донецкой, Луганской республиках и новых территориях в выстраивании правильной системы образования, по сути своей. И есть инициатива со стороны территорий, чтобы эта система была наша, российская», — цитирует Грибова РИА Новости.

Он отметил, что Минпросвещения поможет Донбассу внедрить федеральные государственные образовательные стандарты.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что абитуриенты из ЛНР и ДНР смогут поступить в российские вузы как на общих основаниях, так и по квоте.

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