Фальков заявил, что абитуриенты из Донбасса смогут поступить в российские вузы по квоте
- РИА Новости
«У них (школьников из Донбасса. — RT) есть как минимум две возможности поступить и получить качественное российское образование: можно просто заявиться и в общем конкурсе попробовать свои силы в любом российском вузе, а можно претендовать на отдельные места по квоте», — приводит слова Фалькова РИА Новости.
Он отметил, что таким образом студенты из ЛНР и ДНР смогут после после завершения обучения получить дипломы российских вузов.
Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что принимающие на обучение беженцев с Украины и из Донбасса вузы должны получить бюджетную поддержку государства.