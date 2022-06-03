Фальков заявил, что абитуриенты из Донбасса смогут поступить в российские вузы по квоте

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Абитуриенты из ЛНР и ДНР смогут поступить в российские вузы как на общих основаниях, так и по квоте. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Фальков заявил, что абитуриенты из Донбасса смогут поступить в российские вузы по квоте
  • РИА Новости

«У них (школьников из Донбасса. — RT) есть как минимум две возможности поступить и получить качественное российское образование: можно просто заявиться и в общем конкурсе попробовать свои силы в любом российском вузе, а можно претендовать на отдельные места по квоте», — приводит слова Фалькова РИА Новости.

Он отметил, что таким образом студенты из ЛНР и ДНР смогут после после завершения обучения получить дипломы российских вузов.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что принимающие на обучение беженцев с Украины и из Донбасса вузы должны получить бюджетную поддержку государства.

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