Фальков заявил, что абитуриенты из Донбасса смогут поступить в российские вузы по квоте

Абитуриенты из ЛНР и ДНР смогут поступить в российские вузы как на общих основаниях, так и по квоте. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«У них (школьников из Донбасса. — RT) есть как минимум две возможности поступить и получить качественное российское образование: можно просто заявиться и в общем конкурсе попробовать свои силы в любом российском вузе, а можно претендовать на отдельные места по квоте», — приводит слова Фалькова РИА Новости.

Он отметил, что таким образом студенты из ЛНР и ДНР смогут после после завершения обучения получить дипломы российских вузов.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что принимающие на обучение беженцев с Украины и из Донбасса вузы должны получить бюджетную поддержку государства.