Правительство России одобрило проект соглашения о взаимном признании образования с ЛНР

Правительство России одобрило проект соглашения о взаимном признании образования с Луганской Народной Республикой.

«Россия и Луганская Народная Республика (ЛНР) будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки», — говорится в сообщении на сайте правительства России.

Соглашение позволит снизить административные барьеры в сфере признания образования, квалификаций и учёных степеней.

Ранее замминистра просвещения России Денис Грибов заявил, что Донбасс выступает за введение российской системы образования.