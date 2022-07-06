Правительство России одобрило проект соглашения о взаимном признании образования с ЛНР

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Правительство России одобрило проект соглашения о взаимном признании образования с Луганской Народной Республикой.
Правительство России одобрило проект соглашения о взаимном признании образования с ЛНР
  • РИА Новости

«Россия и Луганская Народная Республика (ЛНР) будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки», — говорится в сообщении на сайте правительства России.

Соглашение позволит снизить административные барьеры в сфере признания образования, квалификаций и учёных степеней.

Ранее замминистра просвещения России Денис Грибов заявил, что Донбасс выступает за введение российской системы образования.

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