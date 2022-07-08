Из Башкирии в Донбасс отправили ещё одну партию гуманитарной помощи

Короткая ссылка
Из Башкирии в Донбасс отправили 44 тонны стройматериалов для капитального ремонта школы и одну тонну бутилированной воды.
Из Башкирии в Донбасс отправили ещё одну партию гуманитарной помощи
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии.

Также в Донбасс выехали автобусы Министерства здравоохранения Башкортостана и 14 медиков, которые едут в город Красный Луч для оказания первичной медицинской помощи местным жителям.

Ранее ФАН сообщило, что Херсонской области передали 20 т гуманитарного груза из Краснодарского края — продукты и товары первой необходимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить