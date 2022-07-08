Из Башкирии в Донбасс отправили ещё одну партию гуманитарной помощи

Из Башкирии в Донбасс отправили 44 тонны стройматериалов для капитального ремонта школы и одну тонну бутилированной воды.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии.

Также в Донбасс выехали автобусы Министерства здравоохранения Башкортостана и 14 медиков, которые едут в город Красный Луч для оказания первичной медицинской помощи местным жителям.

Ранее ФАН сообщило, что Херсонской области передали 20 т гуманитарного груза из Краснодарского края — продукты и товары первой необходимости.