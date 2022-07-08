Диетолог Гинзбург рассказал о преимуществах бутилированной воды

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Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что бутилированная вода не содержит вредных примесей, а также обладает определённой долей минерализации.
Диетолог Гинзбург рассказал о преимуществах бутилированной воды
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В беседе с «Вечерней Москвой» диетолог порекомендовал пить бутилированную воду, так как она отличается приятным вкусом и проходит тщательную проверку качества.

«Я рекомендую пить бутилированную воду. Она проходит строгий контроль качества по соблюдению ГОСТа. Многие фирмы пристально следят за пробами своей продукции, так как не хотят терять репутацию. Кроме того, покупная вода может быть вкуснее, чем водопроводная. Правильное соотношение электролитов делает её мягче, приятнее», — объяснил Гинзбург.

Ранее в разговоре с «Известиями» врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова объяснила, как влюблённость влияет на организм.

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